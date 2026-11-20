Eine Gefahrgutpatrouille kontrollierte am 18. November gegen 10.22 Uhr am Kontrollplatz Nüziders (Bez. Bludenz/Vorarlberg) einen bulgarischen Sattelzug auf dem Weg von Deutschland nach Italien.

Das Sattelkraftfahrzeug war mit dem gefährlichen Gut der Klasse 4.1, UN 2556, Nitrocellulose mit Alkohol, in einer Gesamtmenge von 18 Tonnen beladen. Das Gefahrgut befand sich in zusammengesetzten Verpackungen, wobei es sich bei der Außenverpackung um Fässer aus Pappe handelte.

Gefahrgutbeamte fanden Beschädigungen

Nach dem Öffnen der hinteren Ladetüren konnte von den Gefahrgutbeamten festgestellt werden, dass alleine in der hintersten Ladereihe mindestens schon vier Fässer durchnässt, beschädigt und stellenweise eingedrückt waren. Bei einer dieser Beschädigungen war auch bereits die Innenverpackung (Folie) sichtbar und bei den durchnässten Fässern war die Festigkeit und die geforderte Widerstandsfähigkeit nicht mehr gegeben.

12 durchnässte Fässer

Im Verlaufe der weiteren Kontrolle wurde ein chemisch-technischer Amtssachverständiger vom Amt der Vorarlberger Landesregierung zu einer Vor-Ort-Kontrolle hinzugezogen. Durch die BH Bludenz wurde die weitere Beförderung der gefährlichen Güter mittels Bescheides eingeschränkt. Die insgesamt 12 durchnässten, beschädigten oder eingedrückten Fässer mussten abgeladen, neu verpackt und zwischengelagert werden, bevor die Weiterfahrt um 19.30 Uhr erlaubt werden konnte. Zur Sicherstellung des Strafverfahrens wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von 5.370 Euro eingehoben.