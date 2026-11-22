Das Wetter stellt sich am Sonntag, 22. November 2026, wieder um, stellenweise ist mit kräftigen Schneefällen zu rechnen. Meteorologen haben nun für Teile der Arlberg-Region sogar eine rote Schneewarnung ausgerufen.

Teilweise einige Zentimeter Schnee kommen ab Sonntagnachmittag, 22. November 2026, in Teilen Österreichs zusammen. Dazu setzt ab den Nachmittagsstunden von Osttirol bis ins Obere Murtal und im Westen Österreichs Regen ein, die Schneefallgrenze sinkt am Abend gegen 700 Meter ab. Eine Karte zeigt dabei recht gut, wie viel Schnee bis Montagfrüh hierzulande zusammenkommen soll: Schnee-Karte zeigt: Wo jetzt bis zu 30 Zentimeter in Österreich fallen.

Zunehmend kräftiger Schneefall in Teilen Vorarlbergs

Die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale warnen nun auch vor der Wetterlage. Vor allem rund um den Arlberg, im Bregenzerwald und im Außerfern würde es „zunehmend kräftig“ schneien. Dementsprechend hat man die zweithöchste Warnstufe (rot) ausgerufen. Diese gilt von Sonntagnachmittag bis Montagmittag.

©Österreichische Unwetterzentrale Am Arlberg wird seitens der österreichischen Unwetterzentrale stellenweise in rot vor Schnee gewarnt.

Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen ab

In der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze dann langsam bis in Tallagen hinab. „Lediglich im Rhein- und Inntal fällt Regen“, so die Experten. Ein paar Schneeschauer sind im Tagesverlauf auch im Donauraum und im Osten möglich, während es im Westen langsam wieder abtrocknet. Die meiste Zeit trocken und zeitweise auch sonnig bleibt es am Montag von Osttirol bis ins Südburgenland. Am Alpenostrand erwarten die Meteorologen „stürmische Böen“, im Norden und Osten allgemein „lebhaften bis kräftigen Nordwestwind“.

Bringt Italientief regional winterliche Verhältnisse?

Auch wenn in weiten Teilen Österreichs ab Sonntagnachmittag der ein oder andere Schneeschauer möglich ist, sind nennenswerte Neuschneemengen nur im westlichen Bergland zu erwarten. „Vorerst“, wagen die Experten einen Blick in die unmittelbare Zukunft. Denn: „Ab der Wochenmitte nehmen die Unsicherheiten deutlich zu. Aus heutiger Sicht könnte sich aber allmählich ein Italientief bemerkbar machen und regional für winterliche Verhältnisse sorgen. Für Details ist es jedoch noch zu früh.“