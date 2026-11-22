Hans Peter Doskozil, so der Kurier, habe im Landtag in Eisenstadt von einem vertraulichen Gespräch zwischen Teilnehmern der Landeshauptleutekonferenz kürzlich in Vorarlberg erzählt. Ein Gesprächsteilnehmer, vielleicht auch eine Teilnehmerin, habe, so Doskozil, die Idee ventiliert, ältere Patienten mit kurzer Lebenserwartung nicht mehr zu behandeln. Sozusagen als Maßnahme gegen die explodierenden Kosten der Spitäler. Der Kurier zitiert Doskozil mit den Worten: „Das hat mir den Magen umgedreht.“

Der oder die große Unbekannte

An dieser Stelle muss man den Kommentar splitten, denn Burgenlands LH wollte nicht sagen, wer besagter Teilnehmer bzw. besagte Teilnehmerin mit diesem unmenschlichen Vorschlag gewesen ist. In der Variante 1 war es einer der acht anderen Landeshauptleute neben Hans Peter Doskozil. Diese Landesfürsten und -innen stammen aus allen Parteien. Dann sollte dieser Mann oder diese Frau auch den Mumm haben, öffentlich dazu zu stehen. Es wäre dann ohnehin seine oder ihre letzte Amtshandlung, ein Rücktritt wäre unvermeidlich.

Weder christlich noch sozial

Denn noch sind wir nicht Großbritannien. Aus dem Land des King fliegen jährlich unzählige Menschen etwa nach Thailand, um sich Spitalskosten zu sparen oder überhaupt eine Behandlung zu erhalten. In Österreich sollten wir alles daran setzen, dass es nicht dazu kommt: „Sie haben nur mehr kurz zu leben, eine Therapie rechnet sich nicht. Tschüss!“ Das wäre weder christlich noch sozial. Man wendet sich mit Grauen.

Die anderen Optionen

Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Hier hat sich Doskozil verhört, er hat etwas falsch verstanden oder falsch eingeordnet. Dann sollte er, der er auch sonst starke Worte ganz gern hat, auch dazu stehen und seine Aussage aus dem Landtag zurücknehmen oder relativieren. Ob er diese Rücknahme einer falschen Anschuldigung politisch überleben würde, sei dahingestellt. Vielleicht hat sich aber nur jemand aus dem Tross der Teilnehmer – und es waren ja nicht nur die Landeshauptleute, sondern auch Sekretäre und -innen, PR-Berater und -innen sowie Spitzenbeamte und -innen in Mellau/Vorarlberg dabei – einen grauenhaft blöden Spruch erlaubt. Was die Sache nicht besser macht. Wir alle sollten aber alles daran setzen, dass es nie dazu kommt, mit dem Hinweis auf Alter und mangelnde Lebenserwartung eines Spitals verwiesen zu werden. Es wäre das Ende der Menschlichkeit.