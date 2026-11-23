Der Radfahrer war laut eines Berichts der Polizei auf der L3 von Lauterach kommend in Richtung Schwarzach unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Wolfurt (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) aus bisher unbekannter Ursache gegen ein Hinweisschild im dortigen Baustellenbereich gekracht ist. Der Radfahrer trug keinen Helm und wurde durch die Kollision mit dem Schild schwer verletzt. Er musste schließlich vom Hubschrauber abtransportiert werden, heißt es in dem Bericht weiter. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen 7 und 8 Uhr komplett gesperrt.