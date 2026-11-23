Die "K-Cyl FlexCo" mit Sitz in Rankweil (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) ist in die Insolvenz geschlittert. Das berichten nun der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Ursprünglich ist das Unternehmen als Auffanggesellschaft in Zusammenhang mit dem Sanierungsverfahren der „König GmbH & Co KG“ gegründet worden und hat den Teilbetrieb „Zylinderfertigung“ übernommen. Dadurch wollte man die Produktion fortführen und die laufenden Kundenaufträge erfüllen – insbesondere für namhafte Unternehmen aus der Motorrad- und Fahrzeugindustrie.

Deshalb ist das Unternehmen in die Insolvenz geschlittert

Während die Kundenfinanzierungen während der ursprünglichen Laufzeit noch recht friktionsfrei abgewickelt werden konnten, ist es ab dem ersten Quartal des Verlängerungszeitraums 2026 dann zu „signifikanten Unterdeckungen des laufenden Finanzierungsbedarfs“ gekommen, heißt es seitens des KSV1870. Daraufhin haben sich auch weitere geplante Kundenaufträge verschoben, mangels Liquidität ist dann die Zahlungsunfähigkeit eingetreten. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer und laut AKV 28 Gläubiger betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten liegt derzeit bei rund vier Millionen Euro. Wesentliche Vermögenswerte sind laut Angaben der Schuldner offene Kundenforderungen und umfangreiche Lagerbestände sowie betriebliches Anlagevermögen.

Sanierungsplan ist zahlbar binnen 2 Jahren

Man bietet den Gläubigern nun einen Sanierungsplan an. Die Quote ist dabei ungewöhnlich hoch und liegt bei 80 Prozent – zahlbar binnen zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans. Damit würde man fast alles zurückzahlen. Den Grund dafür sieht der KSV1870 in einer zwischenzeitlichen Einigung mit den Kunden hinsichtlich der Finanzierung des für den Fortbetrieb erforderlichen Liquiditätsbedarfs. Da es zusätzlich entsprechende Auftragseingänge gibt, könne eine derart hohe Quote bedient werden, so das Unternehmen.