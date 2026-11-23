Am 23. November kam es in Koblach im Bezirk Feldkirch in Vorarlberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlug. Die beiden Insassen trugen Verletzungen davon.

Um kurz vor 14 Uhr fuhr ein 30-Jähriger gemeinsam mit seiner 25-jährigen Beifahrerin in Köblach, als das Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, und eine Straßenlaterne touchierte. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug, und kam auf der Beifahrerseite zu liegen. Die beiden Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt, und ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.