Über das Vermögen eines Juweliers aus Dornbirn wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut KSV1870 auf zumindest rund 36.000 Euro.

Die nächste Insolvenz in Vorarlberg ist bekannt geworden: Am Mittwoch, dem 25. November 2026, wurde am Landesgericht Feldkirch über das Vermögen des Dornbirner Juweliers Emre Uslu ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilt, belaufen sich die Verbindlichkeiten nach ersten Angaben auf zumindest rund 36.000 Euro. Der Antrag auf Insolvenzeröffnung wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger eingebracht.

Zukunft des Juweliers noch ungewiss

Über die Ursachen der Insolvenz liegen dem KSV1870 derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese sollen in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben werden. Ob der Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann, ist ebenfalls noch offen. Eine entsprechende Entscheidung soll zeitnah getroffen werden.

Gläubiger können Forderungen bis Jänner anmelden

Zum Insolvenzverwalter wurde der Bregenzer Rechtsanwalt Rupert Manhart bestellt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 18. Jänner 2027 anmelden. Die erste Prüfungstagsatzung wurde für den 1. Februar 2027 angesetzt. Wie der KSV1870 betont, konnten die vorliegenden Angaben bislang noch nicht überprüft werden.