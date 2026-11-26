Obwohl Vorarlberg nicht die meisten Schneefälle und damit auch nicht den größten Zuwachs an Schnee verzeichnet hat, hat auch dort die schneebedeckte Fahrbahn für einen schweren Unfall gesorgt. Zwei Kinder wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr auf der L5 in Hittisau (Bezirk Bregenz, Vorarlberg). Ein 30-jähriger Autofahrer ist auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern geraten und rechts von dieser abgekommen. Dabei hat er einen neunjährigen Jungen erfasst, der daraufhin gegen seine 14-jährige Schwester geschleudert wurde. Das Mädchen stürzte bei dem Unfall ebenfalls zu Boden. Beide Kinder wurden laut Polizei ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht. Über die Schwere der Verletzung ist zum aktuellen Zeitpunkt nichts bekannt. Wie die Beamten abschließend noch ergänzen, waren am Auto zum Unfallzeitpunkt Winterreifen montiert.