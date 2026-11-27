Ein waghalsiges Überholmanöver eines bislang unbekannten LKW-Fahrers hat am Donnerstagabend auf der Arlberg Schnellstraße (S16) einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ausgelöst. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Gegen 18.50 Uhr war der LKW-Lenker am 26. November 2026 auf der S16 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als er auf Höhe Straßenkilometer 55,5 im Gemeindegebiet von Innerbraz (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) zum Überholen ansetzte. Dabei missachtete er die doppelte Sperrlinie und geriet kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn in Richtung Tirol.

Vollbremsung verhindert Frontalkollision

Zwei entgegenkommende Autofahrerinnen erkannten die drohende Gefahr geistesgegenwärtig und leiteten eine Vollbremsung ein. Beide brachten ihre Fahrzeuge rechtzeitig zum Stillstand und verhinderten so einen Frontalzusammenstoß mit dem Schwerfahrzeug. Für einen nachfolgenden Autolenker reichte der Bremsweg jedoch nicht mehr aus: Er prallte frontal in das Heck des unmittelbar vor ihm stehenden Wagens. Zu einer direkten Kollision mit dem LKW kam es nicht, auch das vorderste der drei bremsenden Autos blieb unbeschädigt. Der unbekannte LKW-Lenker setzte seine Fahrt unterdessen ohne anzuhalten fort.

Ein Verletzter und erheblicher Sachschaden

Der Lenker des auffahrenden Wagens klagte nach dem Aufprall über Schmerzen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er zur vorsorglichen Kontrolle in das Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Die beiden Insassinnen des gerammten Fahrzeugs überstanden den Unfall unverletzt. An den beiden kollidierten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Während der im Frontbereich schwer beschädigte Wagen abgeschleppt werden musste, blieb das am Heck getroffene Fahrzeug fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Tirol kurzzeitig gesperrt und der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittler suchen dringend nach Verkehrsteilnehmern, die am Donnerstag, dem 26. November 2026, gegen 18:50 Uhr auf der S16 im Bereich Innerbraz (Straßenkilometer 55,5) unterwegs waren und Beobachtungen zum Überholmanöver oder zum flüchtigen LKW gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Autobahn-Polizeiinspektion Bludenz unter der Telefonnummer +43 59133 8101 100 entgegen.