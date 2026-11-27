Zwischen 13 und 23 Uhr überprüften Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Polizeiarzt die Fahrtauglichkeit der Lenker, den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie die Einhaltung der Winterreifenpflicht.

Zwischen 13 und 23 Uhr überprüften Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Polizeiarzt die Fahrtauglichkeit der Lenker, den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie die Einhaltung der Winterreifenpflicht.

Bei einer zehnstündigen Verkehrskontrolle im Vorarlberger Oberland hat die Polizei am Donnerstag, dem 26. November 2026, mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie erhebliche technische Mängel an Fahrzeugen festgestellt. Zwischen 13 und 23 Uhr überprüften Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Polizeiarzt die Fahrtauglichkeit der Lenkerinnen und Lenker, den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie die Einhaltung der Winterreifenpflicht.

5 beeinträchtigte Lenker und 2 Kennzeichenabnahmen im Vorarlberger Oberland

Insgesamt führten die Beamtinnen und Beamten 98 Atemalkoholkontrollen durch, von denen ein Test positiv ausfiel. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei vier weiteren Personen eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Zwei dieser Lenker mussten ihren Führerschein noch vor Ort abgeben; die beiden anderen besaßen bereits zum Zeitpunkt der Kontrolle keine gültige Lenkberechtigung. Alle vier Personen wurden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Jede Menge Beanstandungen

Auch der technische Zustand der kontrollierten Autos gab Anlass zu Beanstandungen. Bei zwei Pkw waren die technischen Mängel so gravierend, dass die Polizei die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abnahm. Drei weitere Fahrzeuge wurden wegen ihres technischen Zustands einer gesonderten Begutachtung vorgeführt. Lediglich bei zwei Autos unterschritt das Reifenprofil die gesetzlich vorgeschriebene Mindesttiefe. Im Rahmen des gesamten Schwerpunkteinsatzes hob die Exekutive 21 Organstrafmandate ein und erstattete 30 weitere Anzeigen an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften.