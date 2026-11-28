Nach einem Zusammenstoß auf der Piste fuhr ein unbekannter Schifahrer im Schigebiet Silvretta Montafon weiter. Erst danach bemerkte der 19-jährige Unfallgegner eine stark blutende Wunde. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 19-Jährige, der den Zusammenstoß in der Silvretta Montafon zunächst für harmlos hielt, kam ins Krankenhaus. Nun hofft die Polizei, dass sich der unbekannte Schifahrer oder Zeugen melden.

Der 19-Jährige, der den Zusammenstoß in der Silvretta Montafon zunächst für harmlos hielt, kam ins Krankenhaus. Nun hofft die Polizei, dass sich der unbekannte Schifahrer oder Zeugen melden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige am Samstag, 28. November 2026, gegen 13.25 Uhr auf der Piste 50 im Schigebiet Silvretta Montafon unterwegs. Er fuhr in Richtung Talstation der Nova Bahn. In der letzten Kehre kreuzte ein unbekannter Schifahrer seine Spur, die beiden stießen zusammen.

Verletzung erst später bemerkt

Nach einem kurzen Gespräch gingen beide davon aus, dass sie unverletzt sind. Der Unbekannte fuhr daraufhin weiter. Erst danach bemerkte der 19-Jährige eine stark blutende Wunde am Oberschenkel. Zwei Ärzte, die zufällig vorbeifuhren, leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.

Polizei bittet um Hinweise

Der unbekannte Schifahrer wird als etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, eine beige Jacke und einen schwarzen Helm. Die Polizei bittet den beteiligten Schifahrer und alle, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Schruns unter der Telefonnummer +43 59133 8107 zu melden.