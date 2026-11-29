Nach einem deutschen Mann wurde am Samstag, 28. November 2026, im Garneratal in Gaschurn (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) gesucht. Er war beim Aufstieg in zunehmende Schwierigkeiten geraten.

Der Deutsche ist bereits Samstagmorgen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gaschurn angereist, um dort über das Garneratal zur Tübinger Hütte aufzusteigen. Dort wiederum beabsichtigte er, im Winterraum zu nächtigen und am Folgetag wieder ins Tal hinunterzusteigen. Er war dabei aber lediglich mit herkömmlichen Bergschuhen, Winterbekleidung und leichtem Proviant ausgerüstet, berichtet die Polizei.

Deutscher setzt mit GPS-Gerät den Notruf ab

Die zunehmende Schneehöhe machte dem Mann daher auch zunehmend Probleme, weshalb er gegen 17.40 Uhr mittels GPS-Gerät einen textbasierten Notruf absetzte. Es war weder sein genauer Standort bekannt, noch konnte telefonischer Kontakt hergestellt werden. Daher wurden die Alpinpolizei und die Bergrettung Gaschurn eingeschalten – und eine Suchaktion eingeleitet.

Deutscher biwakierend gefunden

Der Deutsche konnte schließlich um 19.23 Uhr biwakierend gefunden und anschließend wieder nach Gaschurn gebracht werden. Er blieb zwar unverletzt, war aber leicht unterkühlt. Die Bergrettung war mit einem Fahrzeug und fünf Personen im Einsatz.