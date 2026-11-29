In einem Friseurgeschäft im Vorarlberger Rankweil kam es am Samstagabend zu einem schweren Raub. Ein 32-Jähriger soll einen Friseur mit einem Messer bedroht, ihn verletzt und Bargeld aus der Kasse gestohlen haben.

Am Samstag, dem 28. November 2026, betrat gegen 18.30 Uhr ein maskierter und mit einem Messer ausgestatteter Mann ein Friseurgeschäft in Rankweil (Vorarlberg).

Am Samstag, dem 28. November 2026, betrat gegen 18.30 Uhr ein maskierter und mit einem Messer ausgestatteter Mann ein Friseurgeschäft in Rankweil (Vorarlberg).

Am Samstag, dem 28. November 2026, betrat gegen 18.30 Uhr ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann ein Friseurgeschäft in Rankweil (Vorarlberg). Laut Polizei wollte der in der Ostschweiz lebende 32-Jährige Schulden eintreiben, die der 34-jährige Friseur bei der Schwägerin des Beschuldigten gehabt haben soll.

Friseur mit Fäusten und Messer geschlagen

Der 32-Jährige soll den Friseur zur Rede gestellt und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Dabei bedrohte er ihn mit einem Messer, das sich laut Polizei während der gesamten Tat in einer Schutzhülle befand. Anschließend soll der Beschuldigte mehrmals mit den Fäusten und dem Messer auf den 34-Jährigen eingeschlagen haben. Der Friseur erlitt eine Rissquetschwunde am Kopf sowie eine Verletzung an der Schulter. Der Beschuldigte entnahm daraufhin Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus der Kassenlade und flüchtete mit seinem Auto. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte.

Beschuldigter kehrt zum Tatort zurück

Während die Polizei vor Ort den Sachverhalt aufnahm, kehrte der 32-Jährige zum Friseurgeschäft zurück und stellte sich freiwillig. Er wurde festgenommen und zeigte sich bei seiner Vernehmung am Sonntag geständig. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Der 34-jährige Friseur wurde unbestimmten Grades verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 21:33 Uhr aktualisiert