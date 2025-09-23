Schüsse und Schreie in Wien-Donaustadt: Streit eskalierte

Nachdem gestern Passanten nach Schüssen und Schreien in Wien-Donaustadt die Polizei riefen, fanden die Beamten zwei streitende Männer vor. Im Spiel: Pfefferspray, eine Softairgun – und widersprüchliche Aussagen.

Am 22. September herrschte in der Varnhagergasse im 22. Bezirk in Wien große Aufregung: Zeugen verständigten die Polizei, da sie mehrere Schüsse sowie Schreie wahrgenommen hatten. Beim Eintreffen fanden die Beamten zwei streitende Männer vor. „Aufgrund des vorangegangenen Funkspruches und der Tatsache, dass angeblich Schüsse hörbar waren, wurden beide Männer aufgefordert, sich mit zur Seite gestreckten Armen auf den Boden zu legen“, schildert die Polizei. Beide Männer verhielten sich kooperativ und kamen den Aufforderungen der Beamten sofort nach. Dabei fiel den Polizisten auf, dass beide Männer verletzt waren.

Widersprüchliche Aussagen

„Die Sachverhaltsklärung gestaltete sich äußerst schwierig, da beide Männer widersprüchliche Angaben machten und ihre Aussagen im Laufe der Befragungen änderten“, informiert die Wiener Polizei weiter. Dem 22-Jährigen zufolge sollen ihm der 27-Jährige sowie ein weiterer, bislang unbekannter Täter, die Handtasche entwendet haben. Er soll den beiden Männern gefolgt sein, woraufhin es zu einer kurzen Rangelei gekommen sein soll. Dabei habe der unbekannte Täter dem 27-Jährigen die Tasche entrissen und anschließend mit einer Softairgun auf ihn geschossen. Daraufhin soll der 27-Jährige zu Pfefferspray gegriffen und den 22-Jährigen damit besprüht haben.

Beide Männer verletzt

Bei dem 27-jährigen Syrer fanden die Beamten tatsächlich ein Pfefferspray, obwohl gegen den Mann ein aufrechtes behördliches Waffenverbot besteht. Er wurde mit Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und im Gesicht von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht. Er wurde angezeigt. Der 22-Jährige wurde durch das Pfefferspray verletzt und von der Berufsrettung Wien versorgt. „Ermittlungen nach dem unbekannten Täter sind am Laufen“, wie die Polizei abschließend bekannt gab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 12:46 Uhr aktualisiert