Vier brutale Kettenraube: Polizei sucht diesen Mann per Foto

Ein bislang unbekannter Täter soll in Wien vier brutale Kettenraube verübt haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise – und veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Fahndungsfoto des Verdächtigen.

Die Wiener Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe: Nach vier teils brutalen Raubüberfällen auf ältere Personen im Zeitraum von Juni bis August 2025 wurde nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Es kam es zu drei weiteren Überfällen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, ermittelt auf Hochtouren – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der erste Überfall ereignete sich am 23. Juni 2025 gegen 16 Uhr im zweiten Bezirk. Eine 82-jährige Frau, unterwegs mit einem Rollator, wurde von einem Unbekannten mit einem Tretroller überfallen. Der Täter entriss ihr mit voller Wucht die Halskette samt Anhänger, stieß sie zu Boden und flüchtete. Das Opfer wurde dabei verletzt.

In den folgenden Wochen kam es zu drei weiteren Überfällen: Am 27. Juni 2025 (4. Bezirk) wurde einer 53-jährigen Frau die Halskette entrissen. Auch sie wurde verletzt.

Am 16. Juli 2025 (10. Bezirk) griff der Täter eine 56-Jährige am Hals, um ihr die Kette zu rauben. Die Frau wurde leicht verletzt.

Der letzte bekannte Vorfall ereignete sich am 14. August 2025, ebenfalls im 10. Bezirk. Ein 76-jähriger Mann wurde von einem Täter auf einem E-Scooter überrascht. Dieser drehte um, entriss dem Mann die Kette, verletzte ihn jedoch nicht.

Die Wiener Polizei veröffentlichte nun ein Fahndungsfoto des Verdächtigen: Alter: ca. 25–35 Jahre Statur: mittlere Statur, ca. 175–180 cm groß Haare: kurze schwarze Haare Fluchtmittel: Tretroller / E-Scooter. Hinweise dringend erbeten! Wer sachdienliche oder vertrauliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wien – Landeskriminalamt, Außenstelle Mitte unter der Nummer

01/31310-43220 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 12:56 Uhr aktualisiert