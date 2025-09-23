Skip to content
/ ©Screenshot "Google Streetview"
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Kreuzung, an der sich der Unfall ereignet hat.
Eine 76-jährige Frau wurde bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt.
Wien / 22. Bezirk
23/09/2025
Lebensgefahr

Hubschraubereinsatz: 76-Jährige von LKW in Wien angefahren

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem LKW hat sich Dienstagvormittag, am 23. September 2025 gegen 10 Uhr, im 22. Bezirk ereignet.

An der Kreuzung Wagramer Straße und Martin-Gaunersdorfer-Gasse wollte en LKW abbiegen, eine 76-jährige Frau ging dort gerade entlang und wollte den Zebrastreifen überqueren, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde sie dann vom LKW erfasst und mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

