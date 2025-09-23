Skip to content
/ ©Kzenon-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
Nach einem missglückten Überholmanöver stürzt ein Radfahrer - ein Busfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr ihm über den Fuß.
Wien Floridsdorf
23/09/2025
Auch Kind verletzt

Unfall in Wien: Radfahrer rutscht aus, Bus fährt über seinen Fuß

In der Dr.-Nekowitsch-Straße kam es am Montagnachmittag, dem 22. September, gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Ein 25-jähriger Radfahrer war auf dem Geh- und Radweg in Richtung Endstation Leopoldau unterwegs, parallel zu einem Bus. Als er eine Fußgängerin überholen wollte, wich er nach links auf den Grünstreifen aus. Dort rutschte er aus und stürzte auf die Fahrbahn. Sein linker Fuß wurde vom rechten Hinterrad des Busses erfasst.

Zehnjähriges Kind verletzt

Im Bus kam es durch den Unfall ebenfalls zu einem Zwischenfall: Ein zehnjähriges Kind stürzte und verletzte sich leicht. Auch der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Weitere Beteiligte wurden nicht verletzt.

