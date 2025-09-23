E-Moped-Räuber nehmen Wiener (43) sein ganzes Bargeld ab

Dabei soll einer der beiden das Opfer aufgefordert haben, ihm Bargeld zu geben. Der 43-Jährige weigerte sich erst, ehe der Mann – beide saßen auf einem E-Moped – eine Waffe zog und ihn damit bedrohte. Als der 43-Jährige den Unbekannten seine Tasche mit Bargeld übergab, nahm einer der beiden das Geld raus und ließ die Tasche im Anschluss zu Boden fallen, so die Polizei. Danach sind die beiden auf dem E-Moped geflüchtet, eine Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.