Widerstand bei Polizeieinsatz: Bursche (18) randaliert im Stiegenhaus

Am 22.09.2025 kam es im 16. Bezirk zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 18-jähriger Mann in einer Wohneinrichtung randaliert hatte. Bei der Festnahme leistete er heftigen Widerstand und wurde angezeigt.

Am Montag, dem 22. September 2025, gegen 13.14 Uhr, wurde die Polizei zu einer Wohneinrichtung im 16. Wiener Gemeindebezirk gerufen. Ein 18-jähriger Mann ungarischer Staatsangehörigkeit hatte trotz eines bestehenden Hausverbots das Gebäude betreten und im Stiegenhaus randaliert. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der junge Mann äußerst aggressiv. Trotz mehrmaliger Aufforderung, sein Verhalten einzustellen, beruhigte er sich nicht. Plötzlich stieß er einen Beamten und versuchte, mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte loszugehen.

Jugendlicher leistete massiven Widerstand

Die Situation eskalierte derart, dass der 18-Jährige mit erheblichem Kraftaufwand fixiert und schließlich festgenommen werden musste. Dabei leistete er massiven Widerstand. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Gegen den Beschuldigten wurde Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt erstattet. Die Ermittlungen sind im Gange.