Wien: Räuberischer Diebstahl mit Schüssen – zwei Männer verletzt

Am 22.09.2025 kam es in der Varnhagengasse (22. Bezirk) zu einem räuberischen Diebstahl mit Schüssen und Pfefferspray. Zwei Männer wurden verletzt, ein Dritter ist flüchtig. Die Polizei ermittelt.

Am Montagabend, dem 22. September 2025, gegen 17.16 Uhr, wurde die Wiener Polizei in die Varnhagengasse im 22. Bezirk gerufen. Zeugen hatten mehrere Schüsse und laute Schreie gehört – eine alarmierende Situation, die sofortiges Eingreifen erforderte. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Männer, die sich in ein hitziges Streitgespräch verwickelt hatten. Aufgrund der Schussmeldungen wurden beide umgehend aufgefordert, sich mit ausgestreckten Armen auf den Boden zu legen – eine Anweisung, der sie sofort und kooperativ nachkamen.

Die Aussagen der Beteiligten widersprüchlich

Beide Männer – ein 22-Jähriger und ein 27-Jähriger syrischer Staatsangehörigkeit – wiesen sichtbare Verletzungen auf. Die Aussagen der Beteiligten waren widersprüchlich und änderten sich mehrfach im Laufe der Befragungen, was die Ermittlungen erschwerte. Laut dem 22-jährigen Mann hatten der 27-Jährige und ein unbekannter Dritter ihm zuvor eine Handtasche geraubt. In der Folge sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe der Unbekannte dem 27-Jährigen die Tasche wieder entrissen und mit einer Softair-Waffe auf ihn geschossen. Daraufhin habe der 27-Jährige zum Pfefferspray gegriffen und den 22-Jährigen attackiert.

Verletzungen im Oberkörper- und Gesichtsbereich

Bei dem 27-Jährigen wurde ein Pfefferspray sichergestellt – trotz eines bestehenden behördlichen Waffenverbots. Er erlitt Verletzungen im Oberkörper- und Gesichtsbereich und wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 22-Jährige wurde medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Waffenverbot. Nach dem flüchtigen dritten Täter wird intensiv gefahndet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 13:52 Uhr aktualisiert