Kosten für Gastpatienten in Wien laut Stadt gestiegen

Die Kosten für Gastpatienten haben in Wien im Vorjahr 610 Mio. Euro betragen. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Gespräch mit der Tageszeitung "Heute" bekannt.

Es handelt sich um einen deutlichen Anstieg: 2020 waren es noch 362 Mio. Euro gewesen. Abgezogen sind bereits die Mittel aus dem Finanzausgleich und Aufwendungen, die Wienerinnen und Wiener in anderen Bundesländern verursachen. Ludwig fordert nun erneut Gespräche zu einer überregionalen Planung.

Untermauert wurden die Forderungen am Dienstag mit bundesweiten Zahlen aus dem Gesundheitsministerium. Wie das Büro des Bürgermeisters der APA mitteilte, sorgt Wien selbst nur für 8 Prozent aller Gastpatienten. 44 Prozent aller Personen in Österreich, die außerhalb ihres Hauptwohnsitz-Bundeslands in einem Spital behandelt werden, stammen hingegen aus Niederösterreich. Gleichzeitig behandelt Niederösterreich nur 13 Prozent aller Gastpatienten.

Nicht nur Wien betroffen

Oberösterreich, Salzburg und Tirol sind laut Rathaus ebenfalls Bundesländer, die so wie Wien mehr Gastpatienten aufnehmen als sie verursachen. Das Ausmaß ist aber laut den Zahlen deutlich geringer. Macht die Kategorie in Wien 20,4 Prozent aller Patienten aus, liegt der Wert in Salzburg bei 16, in Oberösterreich bei 8 und in Tirol bei 7 Prozent.

Wien, so beklagt man, behandle 40 Prozent aller österreichischen Gastpatienten. Der Anteil an Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern liegt hier bei rund 80 Prozent. 12 Prozent der Betroffenen kommen aus dem Burgenland. Die Kosten, die über die bestehenden Vereinbarungen hinausgehen, müsse Wien aus dem eigenen Budget zahlen, kritisiert die Stadt.

Forderung nach Gesundheitsregion Ost

Ludwig macht sich einmal mehr für eine gemeinsame Spitals- und Gesundheitsplanung für die Ostregion stark. „Das ist mir ganz wichtig zu betonen: Jeder Mensch hat die beste Gesundheitsversorgung verdient, unabhängig von der Postleitzahl am Meldezettel. Von einer Gesundheitsregion Ost würden die Menschen in allen drei Bundesländern profitieren“, zeigt er sich überzeugt. Er lud Niederösterreich und das Burgenland ein, die Gespräche dazu so bald wie möglich zu starten. „Die Bevölkerung in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist so eng miteinander verflochten, dass auch die öffentlichen Verkehrsmittel gemeinsam geplant werden. Nach diesem Vorbild schlagen wir vor, auch die Gesundheitsversorgung gemeinsam zu planen, denn diese Herausforderung kann nur im Miteinander gelingen“, beteuerte der Bürgermeister. Statt Bundesländergrenzen müsste der Mensch im Mittelpunkt stehen. Eine Gesundheitsregion Ost könne zudem auch Vorbild etwa für den Westen des Landes sein, hielt er fest.

Auch Opposition sieht Reformbedarf

Bei den Grünen stieß der Wunsch nach einer gemeinsamen Gesundheitsregion auf Zustimmung. Dass Patientinnen und Patienten aus den Bundesländern abgewiesen werden, zeige in aller Deutlichkeit, wie dringend Strukturreformen seien, konstatierte Parteichefin Judith Pühringer. Vorbild für einen Gesundheitsverbund Ostregion könne der Verkehrsverbund sein, schlug die grüne Gesundheitssprecherin Barbara Huemer vor. Dort könne die Finanzierung gebündelt und die Versorgung ins Zentrum gestellt werden.

Eine Reform, die das Gesundheitssystem vereinfacht

Für den geschäftsführenden Wiener ÖVP-Chef Markus Figl braucht es vor allem eine Reform, die das Gesundheitssystem in Wien vereinfacht und effizienter macht, wie er in einer Reaktion mitteilte. Die türkise Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec kritisierte ebenfalls: „Obwohl die Anzahl der Gastpatienten seit Jahren stabil ist, explodieren dennoch die OP-Wartezeiten in den Spitälern der Stadt Wien.“ Außerdem muss Ludwig nach Ansicht der ÖVP die Frage klären, wieso er dem Finanzausgleich zugestimmt hat, obwohl dieser so nachteilig für Wien ist.

