„Klagsflut“ & „Pinochet“: Gericht prüft jetzt FPÖ-Kommentare

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Landesgruppe Wien, steht wegen eines umstrittenen Social-Media-Postings im Fokus der Justiz. 5 Minuten hat schon über diese Causa berichtet. Nach einem Facebook-Beitrag vom 28. August 2025 rund um Sebastian Bohrn Mena ermittelt nun das Landesgericht für Strafsachen Wien. Der Grund: Mehrere Kommentare mit möglichem strafrechtlichem Gehalt. Hintergrund ist ein Posting auf dem Social-Media-Account der FPÖ Wien. In diesem besagten Posting erklärte der Referent für Presse & Kommunikation der FPÖ Wien namens Leo Lugner, er wolle „aufgrund der Klagsflut“ nicht mehr mit Bohrn Mena im Fernsehen diskutieren. Doch was darunter kommentiert wurde, sorgt jetzt für juristische Konsequenzen.

©FPÖ Wien/ Leo Lugner / Sebastian Bohrn Mena Die FPÖ Wien gilt laut Verfahren als Medieninhaberin des Accounts und trägt somit rechtlich die Verantwortung für veröffentlichte Inhalte.

In den Kommentaren zu diesem Beitrag fanden sich laut Gericht Formulierungen wie: „porn mimimi- mena und seine klagsf(l)ut“,

„ich glaube auch der Kandidaten von den Grünen damals der Schilling“,

„Bei dem wünscht man sich den Pinochet wieder her.“,

und: „Geben wir dieser Verbrecher und Bettler Banden keine Plattform mehr.“

Bohrn Mena: „Üble Nachrede und Beleidigung .“

Auch von einem Grünen-Kandidaten aus der Vergangenheit war in herabwürdigender Form die Rede. Für das Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn Mena war damit die Grenze klar überschritten: Sie stellten medienrechtliche Anträge auf Löschung der Kommentare gemäß § 33 MedienG – und sehen üble Nachrede und Beleidigung gemäß §§ 111 und 115 StGB erfüllt.

Gericht entscheidet, ob Kommentare tatsächlich strafbar sind

Die FPÖ Wien gilt laut Verfahren als Medieninhaberin des Accounts und trägt somit rechtlich die Verantwortung für veröffentlichte Inhalte. Ob die Kommentare tatsächlich strafbar sind, muss jetzt das Gericht entscheiden. Das Verfahren ist anhängig. Die Entscheidung liegt nun bei der Abteilung O41 des Landesgerichts für Strafsachen Wien. Die Mitteilung gemäß § 37 Mediengesetz datiert vom 16. September 2025. Eine Entscheidung in der Causa wird in den kommenden Wochen erwartet.

Nachgefragt

Sebastian Bohrn Mena hat 5 Minuten verraten: „Wenn ein amtierender Politiker der FPÖ solche Formulierungen auf seinem Profil über längere Zeit hinweg nicht löscht, dann wirft das Fragen auf. Insbesondere dann, wenn der Anlass des Postings die digitale Gewalt war, gegen die wir uns mit Klagen wehren. Wenn dann erneut digitale Gewalt in Form von unglaublich verletzenden Kommentaren gegen uns genau dort zugelassen wird, dann ist das mehr als fragwürdig. Wenn Leo Lugner einen Funken Anstand besitzt, dann sollte er sich zumindest dafür bei uns entschuldigen – die FPÖ Wien als Medieninhaber wird sich dafür ohnehin vor Gericht verantworten müssen. Wir werden diesen Hass im Netz jedenfalls nicht länger hinnehmen.“ Leo Lugner wollte sich auf Nachfrage von 5 Minuten nicht dazu äußern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 16:16 Uhr aktualisiert