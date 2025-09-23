Zweite Chance: Bekanntes Musikgeschäft hat Mitarbeiter abgebaut

Mitte Juni 2025 wurde bekannt, dass über das Vermögen der "Klangfarbe Musikinstrumente und tontechnische Geräte Handelsgesellschaft m.b.H." ein Insolvenzverfahren eröffnet werden musste. Nun wurde ein Sanierungsplan angenommen.

Am Dienstag, 23. September 2025, hat die Sanierungsplantagsatzung stattgefunden und wurde auch erfolgreich abgeschlossen, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun berichtet. Das bekannte und große Musikgeschäft bekommt die Chance, sich zu sanieren. Im schuldnerischen Unternehmen seien dabei schon „sämtliche realisierbare Restrukturierungsmaßnahmen“ umgesetzt worden, wobei besonders die Schließung einzelner Betriebsteile sowie die „erhebliche Reduktion des Personalstandes“ hervorzuheben seien.

Personal soll wieder „maßvoll“ aufgestockt werden

Immerhin: Eine weitere Verringerung der Mitarbeiterzahl ist laut Bericht des Insolvenzverwalters nicht mehr möglich. Ganz im Gegenteil: Im weiteren Verlauf denkt man hingegen eine maßvolle Aufstockung des Personals an. Hintergrund dafür sind vor allem arbeitszeitrechtliche Erfordernisse, die sicherstellen sollen, dass immer ausreichend Personal verfügbar ist – etwa bei Vertretungen im Urlaubs- und Krankheitsfall.

„Sämtliche Mitarbeiter sind selbst Musiker“

Zu berücksichtigen sei dabei jedenfalls, dass das Unternehmen auf qualifiziertes Fachpersonal angewiesen sei. „Sämtliche Mitarbeiter sind selbst Musikerinnen und Musiker und können den Kunden dadurch eine fachlich fundierte und qualitativ hochwertige Beratung bieten“, heißt es in der Aussendung des AKV. Die angebotene 20-prozentige Sanierungsquote soll nun aus der Unternehmensfortführung erwirtschaftet werden. Wie sich der Sanierungsplan zusammensetzt, könnt ihr in der folgenden Infobox nachlesen.