76-Jähriger in Wien vermisst: Hast du ihn gesehen?

Ein 76-jähriger Mann aus Wien wird seit Samstagabend vermisst. Er wurde zuletzt am Bahnhof Hütteldorf gesehen und ist seither spurlos verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und ruft zur Mithilfe auf.

Die Polizei Wien sucht nach dem 76-jährigen Essam E., der seit Samstagabend vermisst wird. Der Mann wurde zuletzt am 21. September 2025 gegen 17.30 Uhr am Bahnhof Hütteldorf auf Bahnsteig 2 gesehen.

So sieht der Vermisste aus

Essam E. ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, hat weißes Haar und trug zuletzt eine Jeans, ein kariertes Hemd und eine graue Regenjacke. Die Exekutive bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten können jederzeit bei der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden.