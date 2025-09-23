Bub stürzt aus Fenster in Wien: Siebenjähriger verstorben

Ein siebenjähriger Bub ist am Samstag in Wien-Penzing aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt. Nun ist er im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Ein tragischer Unfall hat sich am Samstag in Wien-Penzing ereignet. Ein sieben Jahre alter Bub fiel aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in den Innenhof. Dabei erlitt er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Die Mutter hörte den Aufprall und fand ihr schwer verletztes Kind. Trotz intensivmedizinischer Betreuung bestätigte das Krankenhaus am Dienstag, dass der Bub seinen Verletzungen erlegen ist.

Polizei geht von Unfall aus

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich die Mutter sowie drei weitere minderjährige Kinder in der Wohnung. Laut Polizei spricht der aktuelle Ermittlungsstand für einen Unfall. Ob möglicherweise fahrlässiges Verhalten vorliegt, müssen weitere Untersuchungen zeigen.