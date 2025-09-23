Skip to content
Leichten Regen gibt es heute in Wien.
Wien
23/09/2025
Wetter

Wien-Wetter: Trüber Tag mit leichtem Regen

Am Mittwoch bleibt es überwiegend grau und nass. Immer wieder setzt leichter Regen ein, zwischendurch lockern kurze Pausen auf. Bei schwachem bis mäßigem Nordostwind steigen die Temperaturen auf rund 15 Grad.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

„Es bleibt den ganzen Tag über trüb. Immer wieder beginnt es leicht zu regnen, bevor es wieder für eine Weile trocken bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. Tageshöchsttemperaturen rund 15 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

