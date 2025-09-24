Österreich ehrt Zivildiener des Jahres – Das sind die Landessieger

Am 23. September 2025 wurden im Bundeskanzleramt in Wien die "Zivildiener des Jahres 2025" geehrt. Neun engagierte Landessieger aus ganz Österreich wurden für ihren herausragenden Einsatz ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdigt Zivildiener, die durch außergewöhnliche Leistungen im Dienst an der Gesellschaft herausstechen.

Die Auszeichnung würdigt Zivildiener, die durch außergewöhnliche Leistungen im Dienst an der Gesellschaft herausstechen.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Bundeskanzleramt wurden heute die engagiertesten Zivildiener des Landes ausgezeichnet. Neun junge Männer wurden als Landessieger der Aktion „Zivildiener des Jahres 2025“ geehrt – für ihren besonderen Einsatz, ihre Menschlichkeit und ihr Engagement im sozialen Bereich. Die Auszeichnung würdigt Zivildiener, die durch außergewöhnliche Leistungen im Dienst an der Gesellschaft herausstechen – ob durch Zivilcourage, besondere Hilfsbereitschaft oder beispielhaften Einsatz für ein respektvolles Miteinander.

Die Landessieger 2025 im Überblick: Burgenland: Nico Müller (Samariterbund Weppersdorf) Kärnten: Paul Gigler (Haus Marienheim, Spittal/Drau) Niederösterreich: Marcel Rauer (Landesklinikum Hollabrunn) Oberösterreich: Felix Resch (Diakoniewerk Linzerberg) Salzburg: Jakob Neff (Lebenshilfe Salzburg) Steiermark: Mario Geiger (Caritas Graz-Straßgang) Tirol: Fabian Bartl (KiKo Telfs) Vorarlberg: Lorenz Thoma (Hospiz am See, Bregenz) Wien: Alessandro Rodia (MA 70 – Berufsrettung Wien)

Bundessieger 2025

Der mit Spannung erwartete Bundessieger 2025 wird im Rahmen der Veranstaltung von Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm bekannt gegeben. Mehr Informationen sowie Fotos der Preisverleihung finden Sie nach der Veranstaltung auf der offiziellen Homepage des Bundeskanzleramts. Die Nominierungen für den „Zivildiener des Jahres 2026“ starten im Herbst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 08:25 Uhr aktualisiert