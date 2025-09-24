Skip to content
Region auswählen:
/ ©Ana
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Bus auf einer Kreuzung in Wien.
Eine Straßenbahn ist rund um den Wiedner Gürtel mit einem Bus kollidiert.
Wien / 4. Bezirk
24/09/2025
Unfall

Unfall in Wien-Wieden: Straßenbahn mit Bus kollidiert

In Wien-Wieden, in der Nähe des Quartier Belvedere, ist Mittwochvormittag eine Straßenbahn mit einem Bus kollidiert.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Beim Quartier Belvedere im 4. Wiener Bezirk ist es Mittwochvormittag, am 24. September 2025, zu einem Unfall zwischen einem tschechischen Reisebus und einer Straßenbahn gekommen, wie auch die „Wiener Linien“ gegenüber 5 Minuten bestätigen. Wie Fotos einer 5 Minuten-Leserin zeigen, hat sich der Vorfall an der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße und Wiedner Gürtel ereignet. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Keine Verletzten

Die Linien O und 18 mussten zwischenzeitlich deswegen auch umgeleitet werden, hat es seitens „Wiener Linien“ in ihren Betriebsinformationen geheißen. Auch seitens der Polizei bestätigt man gegenüber 5 Minuten den Unfall. Beim Unfall hat es jedenfalls „nur“ Sachschaden gegeben, Personen wurden keine verletzt. Die betroffene Straßenbahngarnitur habe man aus Sicherheitsgründen und zur Überprüfung wieder eingezogen, so die „Wiener Linien“ auf Nachfrage.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Bus auf einer Kreuzung in Wien.
©Ana |
An der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße und Wiedner Gürtel…
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Bus auf einer Kreuzung in Wien.
©Ana |
…ist eine Straßenbahn mit einem Bus kollidiert.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 12:05 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: