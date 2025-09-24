Unfall in Wien-Wieden: Straßenbahn mit Bus kollidiert

In Wien-Wieden, in der Nähe des Quartier Belvedere, ist Mittwochvormittag eine Straßenbahn mit einem Bus kollidiert.

Eine Straßenbahn ist rund um den Wiedner Gürtel mit einem Bus kollidiert.

Eine Straßenbahn ist rund um den Wiedner Gürtel mit einem Bus kollidiert.

Beim Quartier Belvedere im 4. Wiener Bezirk ist es Mittwochvormittag, am 24. September 2025, zu einem Unfall zwischen einem tschechischen Reisebus und einer Straßenbahn gekommen, wie auch die „Wiener Linien“ gegenüber 5 Minuten bestätigen. Wie Fotos einer 5 Minuten-Leserin zeigen, hat sich der Vorfall an der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße und Wiedner Gürtel ereignet. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Keine Verletzten

Die Linien O und 18 mussten zwischenzeitlich deswegen auch umgeleitet werden, hat es seitens „Wiener Linien“ in ihren Betriebsinformationen geheißen. Auch seitens der Polizei bestätigt man gegenüber 5 Minuten den Unfall. Beim Unfall hat es jedenfalls „nur“ Sachschaden gegeben, Personen wurden keine verletzt. Die betroffene Straßenbahngarnitur habe man aus Sicherheitsgründen und zur Überprüfung wieder eingezogen, so die „Wiener Linien“ auf Nachfrage.

©Ana | An der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße und Wiedner Gürtel… ©Ana | …ist eine Straßenbahn mit einem Bus kollidiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 12:05 Uhr aktualisiert