Lehrling kämpft um seine Rechte, bekommt tausende Euro

Ein junger Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich) wollte im Juni 2024 seine Ausbildung als Fitnessbetreuer starten. Wie die Arbeiterkammer nun berichtet, ist aber schon ein halbes Jahr später Schluss gewesen.

Nachdem ihm eine einvernehmliche Auflösung vorgelegt wurde, ging der Niederösterreicher zur Arbeiterkammer - mit Erfolg.

Nach einem Kritikgespräch habe der Arbeitgeber ihm nämlich im Dezember eine einvernehmliche Auflösung vorgelegt – und das ohne eine vorherige Belehrung durch die Arbeiterkammer (AK), womit die Auflösung nicht rechtswirksam war, berichten die AK-Experten aus Niederösterreich nun auf Facebook. Als sich die Arbeiterkammer dann einschaltete, richtete der Dienstgeber über seinen Anwalt aus, dass es bereits davor eine Entlassung wegen angeblichen Fehlverhaltens gegeben hätte. Diesen Versuch, die Situation im Nachhinein zu rechtfertigen, ließen die Experten aber nicht gelten.

Lehrling wurde unter Kollektivvertrag abgespeist

Schließlich konnte ein Vergleich geschlossen werden, bei dem der Lehrling mit 6.200 Euro brutto für die unzulässige Beendigung seines Lehrverhältnisses ausstieg. Weil auch rückständig Entgeltansprüche noch auszuzahlen waren, da der Lehrling unter dem Kollektivvertrag bezahlt worden ist, bekommt er nun fast 8.500 Euro brutto nachgezahlt. AK-Bezirksstellenleiter Christian Bartel dazu: „Wir kämpfen für unsere Mitglieder. Der Weg zur AK ist immer der richtige.“