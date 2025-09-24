Drogen-Hotspot Mariahilf: Stadt plant Sicherheitsgipfel mit Polizei

Die Drogenproblematik rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße spitzt sich weiter zu. Jetzt reagiert die Stadt Wien: Ein sicherheitsstrategischer Gipfel mit der Polizei ist von Suchtkoordinator Lochner angekündigt worden.

Die angespannte Lage rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße (Gumpi) sorgt weiter für große Unruhe im Bezirk Mariahilf. Offen konsumierte Drogen, gebrauchte Spritzen auf Gehwegen und Süchtige in Parks oder auf der Straße – dieser Zustand ist für viele Anrainer und Geschäftsleute untragbar geworden.

„In der Früh spritzen sie sich schon“

Ein Unternehmer, der direkt in einem der U-Bahnbögen sein Geschäft betreibt, schildert drastische Szenen: „In der Früh spritzen sie sich schon, irgendwann lassen sie sogar die Hosen runter – weil es die letzte Vene ist.“ Auch eine Geschäftsfrau in der Nähe denkt über einen Standortwechsel nach, weil ihre Kundinnen sich zunehmend unwohl fühlen.

Polizei unter Druck und „überlastet“

Ewald Lochner, der Wiener Sucht- und Drogenkoordinator, kritisierte am Dienstag in einem Lokalaugenschein mit „Wien heute“, dass es an ausreichend Polizeipräsenz mangele: „Der Drogenhandel wird nicht im nötigen Ausmaß verfolgt.“ Die Polizei sei überlastet, was dazu führe, dass Süchtige direkt dort konsumieren, wo sie auch kaufen. Die Polizei betont, sie sei täglich mit mehreren Einheiten – darunter Bereitschaftseinheit und Polizeihunde – zwischen 9 und 21 Uhr im Einsatz. Im Fritz-Imhoff-Park etwa gab es zuletzt mehrere Festnahmen und Anzeigen.

Stadt Wien reagiert – Gipfel und mehr Sozialarbeit

Als Reaktion kündigte Lochner einen sicherheitsstrategischen Gipfel mit der Polizei an. Ziel sei es, gemeinsam neue Maßnahmen zu erarbeiten. Gleichzeitig verweist die Stadt auf verstärkte Sozialarbeit: Mit rund 225 mobilen Sozialarbeiter ist das Personal gegenüber der Zeit vor der Pandemie um 60 Prozent aufgestockt worden. Die Reinigungsintervalle in der Umgebung wurden ebenfalls erhöht – doch alle Beteiligten sind sich einig: Eine nachhaltige Lösung muss her – und das rasch.

