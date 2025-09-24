Vandalen zerstören Scheiben: Fleischer Höfinger setzt 800 € Belohnung aus

In Floridsdorf wurden alle Scheiben der Pferdefleischerei Höfinger zerstört. Der Schaden liegt bei bis zu 7.000 €. Nun setzt der erboste Fleischer 800 € Belohnung für Hinweise auf die Täter aus – und kämpft weiter.

Vandalenalarm in der Anton-Störck-Gasse: In der Nacht auf Sonntag wurde die Pferdefleischerei Höfinger Opfer massiver Sachbeschädigung. Alle Schaufensterscheiben des Traditionsbetriebs wurden mutwillig zerstört – die Bilder, die Helmut Höfinger auf Social Media teilte, sprechen Bände: Risse, Einschlaglöcher, Glassplitter. „Jetzt reichts!“ – Mit diesen Worten wandte sich der sichtlich aufgebrachte Fleischer an seine Community und macht jetzt Ernst: Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, lobt er eine Belohnung von 800 € aus.

Schaden wird auf bis 7.000 Euro geschätzt

Wie der Schaden entstand, ist noch unklar – laut Höfinger wurden die Scheiben möglicherweise mit einem Nothammer oder sogar mit einer Schusswaffe beschädigt. Die Polizei ermittelt, bislang fehlt vom Täter jede Spur. Für Höfinger ist es nicht das erste Mal, dass sein Betrieb ins Visier genommen wurde: Drei Einbruchsversuche, einer davon erfolgreich, belasten den Unternehmer. Der aktuelle Schaden wird auf 6.000 bis 7.000 Euro geschätzt.

Die zweite Filiale in Schwechat bleibt ebenfalls geöffnet

Trotz allem zeigt sich der Fleischer kämpferisch – mit einer Prise Wiener Schmäh:

„Die Höfingers lassen sich nicht unterkriegen! Es geht trotzdem weiter!“ Die zweite Filiale in Schwechat bleibt ebenfalls geöffnet. Hinweise zum Vorfall in Floridsdorf nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die 800 € Kopfgeld sind Höfinger jede Information wert, die zur Aufklärung beiträgt.