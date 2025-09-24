Mann (38) festgenommen: Freund verprügelt, Spielkonsole mitgenommen

Im 20. Wiener Bezirk (Brigittenau) wurde ein 38-jähriger Österreicher Dienstagvormittag, am 23. September 2025 gegen 9 Uhr, nach einer Fahndung festgenommen. Er hat davor einem Freund eine Spielkonsole aus der Wohnung geraubt.

Dem Raub vorangegangen sein dürfte ein Streit um die Bezahlung von Drogen, berichtet die Polizei nun. Der Tatverdächtige soll daraufhin auf das Opfer mit der Faust eingeschlagen und ihm die Spielkonsole gestohlen haben. Gegen den 38-Jährigen wurde mittlerweile ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. In seiner Wohnung wurde schließlich auch die Spielkonsole sichergestellt, er wird nun auf freiem Fuß angezeigt.