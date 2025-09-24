Zugsnotbremsung in Atzgersdorf: 20-Jähriger Mann verletzt

Ein 20-jähriger Mann aus der Ukraine löste in Wien-Atzgersdorf vorsätzlich eine Zugsnotbremsung aus. Er wurde schwer verletzt, flüchtete und konnte von der Polizei festgenommen werden. Es besteht Wiederholungsverdacht.

Ein 20-jähriger Mann betrat kurz vor dem Bahnhof Atzgersdorf absichtlich den Gleisbereich und löste dadurch eine Zugsnotbremsung aus.

Am Dienstagabend kam es im 23. Bezirk zu einem gefährlichen Vorfall: Ein 20-jähriger Mann betrat kurz vor dem Bahnhof Atzgersdorf absichtlich den Gleisbereich und löste dadurch eine Zugsnotbremsung aus. Der Lokführer reagierte geistesgegenwärtig und brachte den Zug rechtzeitig zum Stehen – verletzt wurde im Zug niemand, der 20-Jährige jedoch erlitt schwere Verletzungen.

Trotz seiner Verletzungen flüchtete der Mann

Trotz seiner Verletzungen flüchtete der Mann in einen nahegelegenen Wohnblock, wo er von alarmierten Polizisten gefunden und vorläufig festgenommen wurde. Nach medizinischer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er in einen Schockraum gebracht.

Polizei geht von Vorsatz aus – Ermittlungen laufen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte der 20-Jährige vorsätzlich. Die Wiener Polizei geht davon aus, dass es sich um einen weiteren Fall gezielter Gemeingefährdung handelt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt, da Hinweise vorliegen, dass der Mann bereits mehrmals mutwillig Notbremsungen ausgelöst haben könnte.

Anzeige auf freiem Fuß – Einweisung in psychiatrische Abteilung

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt und in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen. Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr, der für die Dauer des Einsatzes und die Spurensicherung eingeschränkt war.

Polizei und ÖBB mit klarer Warnung an die Bevölkerung „Bahnhöfe sind kein Spielplatz“ „Bahngleise niemals als Abkürzung oder Mutprobe benutzen“ „Nur gekennzeichnete Übergänge verwenden“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 13:34 Uhr aktualisiert