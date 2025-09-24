Messer in Waffenverbotszone, zwei Festnahmen: Polizei zieht Bilanz

Die Wiener Polizei hat eine Bilanz zu einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Jugendkriminalität veröffentlicht. Unter anderem hat man ein Messer in der Waffenverbotszone Innerfavoriten sichergestellt.

Bei einer Schwerpunktaktion im Bereich Innerfavoriten und rund um den Bahnhof Meidling wurden zwei Personen festgenommen. Durchgeführt wurde diese Aktion in der Nacht auf Mittwoch, 24. September 2025, von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität unter Führung des Landeskriminalamts. „Im Rahmen dieser regelmäßig stattfindenden Schwerpunktaktionen wird ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung der Jugendkriminalität und Erkenntnisgewinn für den Ermittlungsdienst des Landeskriminalamtes Wien geleistet“, so die Polizei in einer Aussendung. In der folgenden Infobox findet ihr die Bilanz der Aktion.