Festnahme: Mann droht Ehefrau & Kindern mit dem Umbringen

In Rudolfsheim-Fünfhaus wurde ein 32-Jähriger festgenommen, der seine Frau und drei Kinder mit dem Tod bedroht haben soll. Die Polizei stellte auch Suchtgift und Benzin sicher. Der Mann sitzt nun in U-Haft.

Für einen 32-jährigen Mann aus Syrien klickten jetzt die Handschellen.

Für einen 32-jährigen Mann aus Syrien klickten jetzt die Handschellen.

In der Nacht auf Dienstag kam es im 15. Bezirk zu einem alarmierenden Polizeieinsatz. Gegen 3.40 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus zu einem Wohnhaus gerufen. Dort soll ein 32-jähriger Mann aus Syrien seine Ehefrau sowie die drei gemeinsamen Kinder mit dem Umbringen bedroht haben.

Suchtgift sowie Benzin sichergestellt

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden eine geringe Menge Suchtgift sowie eine geringe Menge Benzin sichergestellt – ein brisantes Detail, das für zusätzliche Besorgnis sorgt.

Tatverdächtiger behauptet, sich selbst anzünden zu wollen

In der Vernehmung bestritt der Mann die Vorwürfe. Er gab an, nicht seiner Familie, sondern sich selbst etwas antun zu wollen – er habe sich mit Benzin übergießen und anzünden wollen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 32-Jährigen aus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt überstellt.

Hilfe bei Gewalt: Hier finden Betroffene Unterstützung

Wer Gewalt in der Familie bemerkt oder selbst betroffen ist, soll sich nicht scheuen, Hilfe zu holen. Die Polizei ist rund um die Uhr unter 133 erreichbar. Weitere Anlaufstellen: Frauenhelpline: 0800 222 555 Gewaltschutzzentrum Wien: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Verein Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 Kriminalprävention LKA Wien: 0800 216 346

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 14:11 Uhr aktualisiert