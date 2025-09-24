Streit um Drogen: Mann raubt Spielkonsole in Brigittenauer Wohnung

Ein Streit um Suchtmittel eskalierte in Wien-Brigittenau: Ein 38-Jähriger soll seinem Freund nach Faustschlägen die Spielkonsole geraubt haben. Die Polizei konnte den Mann festnehmen – Anzeige auf freiem Fuß.

Im Zuge einer Auseinandersetzung soll ein 38-jähriger Österreicher seinem Bekannten die Spielkonsole geraubt haben.

Raub am Vormittag: Am Dienstag gegen 9 Uhr kam es in einer Wohnung in der Klosterneuburger Straße (1200 Wien) zu einem handfesten Streit zwischen zwei Bekannten. Der Grund: Unstimmigkeiten bei der Bezahlung von Suchtmitteln, die gemeinsam konsumiert werden sollten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein 38-jähriger Österreicher seinem Bekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend die Spielkonsole geraubt haben. Danach verließ er mit der Konsole die Wohnung des Opfers.

Polizei stellt Konsole sicher – Tatverdächtiger angezeigt

Dank einer Sofortfahndung konnte der mutmaßliche Täter noch am selben Tag vorläufig festgenommen werden. In seiner Wohnung wurde die gestohlene Konsole sichergestellt. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.

Gewalt hat Konsequenzen

Auch bei Streitigkeiten unter Freunden kennt das Gesetz klare Grenzen. Raub ist eine schwere Straftat, selbst wenn der Auslöser banal erscheint – wie in diesem Fall der Streit um Drogen. Wer Opfer oder Zeuge von Gewalt wird, kann sich jederzeit an die Polizei wenden – Notruf: 133.

