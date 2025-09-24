Nicht angezeigte Demo in Simmering: 15 Festnahmen nach Auflösung

In Simmering kam es am Montagabend zu einer nicht angemeldeten Versammlung mit rund 60 Teilnehmern. Die Polizei löste die Demo auf, 15 Personen wurden festgenommen. Auch der Verkehr war zeitweise gesperrt.

Am Montagabend kam es im Bereich der Haidestraße (1110 Wien) zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass war eine nicht angezeigte Versammlung, die sich aus Störversuchen gegen eine parallel laufende Veranstaltung heraus entwickelt hatte. Laut Polizei mischten sich mehrere Personen in eine ordnungsgemäß angemeldete Versammlung, um diese gezielt zu stören. Die Versammlungsleiterin erklärte die Demo daraufhin für beendet.

Gruppe versuchte Zugang zum Veranstaltungsgelände zu erzwingen

Nach der Auflösung der ursprünglichen Versammlung formierte sich eine Gruppe von rund 60 Personen zu einer nicht genehmigten Folge-Demo. Diese versuchte über einen Hintereingang in das Veranstaltungsgelände einzudringen. Die Polizei konnte den Zutritt verhindern. Da im Rahmen dieser Aktion auch strafrechtlich relevante Parolen gerufen wurden, entschied sich die Behördenvertreterin vor Ort zur Auflösung der nicht angemeldeten Versammlung.

15 Festnahmen – Haidestraße gesperrt

Die Mehrheit der Teilnehmenden verließ das Gebiet freiwillig. 15 Personen jedoch verweigerten sowohl die Identitätsfeststellung als auch die Aufforderung zum Verlassen der Örtlichkeit – sie wurden vorläufig festgenommen. Während des Einsatzes musste der Verkehr auf der Haidestraße in beide Richtungen gesperrt werden. Die Wiener Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen und den beteiligten Personen aufgenommen.