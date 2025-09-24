Regnerisches Wetter hat Wien am Donnerstag fest im Griff

Keine rosigen Wetteraussichten gibt es am Donnerstag für die Wiener und Wienerinnen. Das trübe und regnerische Wetter soll sich über den gesamten Tag ziehen.

„Es bleibt von früh bis spät trüb. Während den Morgenstunden regnet es noch zeitweise kräftig. Im Tagesverlauf nimmt der Regen aber immer mehr ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es werden am Donnerstag nur Höchstwerte von bis zu maximal 14 Grad erwartet.