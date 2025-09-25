Wiener Elektro Tage starten mit Premieren, Shows & E-Innovationen

Heute starten die Wiener Elektro Tage 2025 mit einem Rekord: 22 Automarken präsentieren 50 E-Fahrzeuge – darunter zehn Österreich-Premieren. Bis morgen gibt es Innovation, Information und Unterhaltung – bei freiem Eintritt.

Bereits zum fünften Mal verwandelt sich der Wiener Rathausplatz in einen Hotspot für Elektromobilität. Von Donnerstag bis Sonntag (25.–28. September) präsentieren 22 Automarken mehr als 50 Fahrzeuge – vom futuristischen SUV bis zum minimalistischen Stadtflitzer. Mit dabei: zehn Österreich-Premieren, neue Technologien und ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik, Diskussionen und Kinder-Aktionen.

Große Premieren auf großer Bühne

Ein Highlight sind die zehn Fahrzeuge, die erstmals in Österreich zu sehen sind. Am oberen Ende der Modellpalette steht der Ford Ranger Plug-in-Hybrid, der als erster Plug-in-Hybrid-Pick-up Europas neue Maßstäbe setzt. Wer es kompakter mag, dürfte am Opel Rocks Gefallen finden: Der elektrische Kleinstwagen mit knapp 8 PS darf bereits ab 15 Jahren gefahren werden und eignet sich perfekt für kurze City-Trips.

Technik trifft Alltag: Neue Lösungen fürs Laden und Sparen

Neben den Fahrzeugneuheiten informieren Hersteller und Anbieter auch über Ladeinfrastruktur, Fördermöglichkeiten und Energiemanagement. Besonders im Fokus: die neue Ladebox von Moon Power, die ab 2026 erhältlich sein soll. Das System ermöglicht nicht nur das Aufladen des Autos, sondern kann auch Strom aus der Fahrzeugbatterie ins Hausnetz zurückspeisen – ein Schritt in Richtung energieautarkes Wohnen.

Diskussionen, DJs & Familienprogramm: Das Rahmenprogramm im Überblick

Den Startschuss gibt am Donnerstag um 12.15 Uhr eine offizielle Eröffnung mit Stadträtin Barbara Novak (SPÖ) und Veranstalter Thomas Beran. Bereits davor startet um 11 Uhr die Ausstellung.

Zeitplan Donnerstag, ab 18 Uhr: Podiumsdiskussion zum Thema „Bidirektionales Laden“, danach legt Radio-Wien-DJ Alex List auf. Freitag: Weitere Fach-Diskussion zur Zukunft der E-Mobilität, anschließend Livemusik ab 18 Uhr. Samstag ist Familientag: Mit Kinderprogramm in Kooperation mit ORF Kids und Konzert von Moonverse & Kathi Castillo am Abend. Sonntag: Zum Finale spielen Lucas Leon und The Belgian Blue auf der großen Bühne.

E-Autos im Aufwind – nicht nur auf dem Neuwagenmarkt

Mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent bei Neuzulassungen und wachsender Nachfrage bei Gebrauchtwagen zeigt sich: Elektromobilität ist in Österreich angekommen. Die Wiener Elektro Tage sollen diesen Trend weiter stärken und Interessierten einen praxisnahen Zugang zur E-Welt ermöglichen.

Alle Infos im Überblick: Wiener Rathausplatz, 1010 Wien Donnerstag bis Samstag: 11–21 Uhr, Sonntag: 11–18 Uhr

Eintritt frei

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 07:29 Uhr aktualisiert