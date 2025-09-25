Legendäres Hilton Vienna Park Hotel hat 50. Jubiläum gefeiert

Das Hilton Wien feiert 50. Geburtstag. Seit dem ersten Check-in 1975 logierten Stars wie Liz Taylor, Clint Eastwood oder Paris Hilton im Luxushotel am Stadtpark. Zelebriert wurde jetzt mit einer Cocktailparty.

Heute ist das Hotel mit 663 Zimmern nicht nur das größte in ganz Österreich – es hat auch bereits über 12 Millionen Gäste empfangen.

Heute ist das Hotel mit 663 Zimmern nicht nur das größte in ganz Österreich – es hat auch bereits über 12 Millionen Gäste empfangen.

Ein halbes Jahrhundert Gastfreundschaft, Geschichte und große Namen: Das Hilton Vienna Park feierte am Mittwochabend sein 50-jähriges Bestehen – mit einer exklusiven Cocktailparty und vielen Erinnerungen an bewegte Jahrzehnte. 5 Minuten war auch dabei.

Größte Hotel in ganz Österreich

Am 6. Juni 1975 checkte der erste Gast im damaligen „Hilton am Stadtpark“ ein. Nur wenige Monate später, im September, folgte die offizielle Eröffnung mit großem Gala-Event. Heute ist das Hotel mit 663 Zimmern nicht nur das größte in ganz Österreich – es hat auch bereits über 12 Millionen Gäste empfangen.

Stars aus Hollywood und der Musikszene zu Gast

Die Gästeliste der letzten Jahrzehnte liest sich wie ein Who’s who der internationalen Prominenz. Liz Taylor etwa residierte 1976 im Hilton, als sie in Wien für den Film „A Little Night Music“ drehte. Ein paar Jahre später, 1979, folgte Schauspieler Clint Eastwood, 1985 ließ sich Opernlegende Luciano Pavarotti bei der Premiere von „La Bohème“ feiern – natürlich im Hilton. Auch Musikikone Tina Turner machte 1986 im Hotel Halt, als sie in Wien ihre Goldene Schallplatte für das Erfolgsalbum „Private Dancer“ überreicht bekam. 2007 brachte dann Paris Hilton den Glamour ihres berühmten Familiennamens zurück ins Haus – sie übernachtete hier anlässlich ihres Auftritts beim Opernball mit Richard Lugner.

Mehr als ein Hotel – ein Wiener Wahrzeichen

Trotz vieler Veränderungen in der Stadt und der Hotellandschaft ist das Hilton stets ein Fixpunkt geblieben. Das Haus, das seit einer umfassenden Renovierung als Hilton Vienna Park firmiert, liegt direkt am Stadtpark – mit Blick auf das Konzerthaus und nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt.

Ein Abend voller Erinnerungen und Ausblicke

General Managerin Brigitta Wittmann verriet 5 Minuten bei der Jubiläumsfeier: „Das Hilton ist nicht nur ein Hotel, sondern ein Stück Wiener Zeitgeschichte. Wir sind stolz, seit 50 Jahren Teil dieser Stadt zu sein.“ Die Jubiläumsparty am Mittwoch war elegant und nostalgisch zugleich: Bei Cocktails, Musik und Rückblicken auf bewegende Momente feierten geladene Gäste, Wegbegleiter das Hotel und seine Geschichte. Auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen, um Erinnerungen zu teilen.

Hilton bleibt Zukunftsprojekt

Auch nach 50 Jahren will sich das Hilton weiterentwickeln: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neue Gästebedürfnisse stehen im Fokus. Die nächste Generation Promis – und Reisende aus aller Welt – werden also auch in Zukunft in der Wiener Innenstadt komfortabel einchecken können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 09:30 Uhr aktualisiert