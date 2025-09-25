Tinder-Date wird zum Albtraum: Frau (27) wegen Stalking verurteilt

Eine 27-Jährige wurde am Mittwoch in Wien wegen beharrlicher Verfolgung zu fünf Monaten bedingt verurteilt. Sie hatte nach einem Tinder-Date jahrelang versucht, Kontakt zum Mann aufzunehmen – auch gegen seinen Willen.

Eine 27-jährige Frau wurde am Mittwoch am Landesgericht Wien rechtskräftig zu fünf Monaten bedingt verurteilt. Der Vorwurf: beharrliche Verfolgung – also Stalking. Die Angeklagte hatte einen Mann über Jahre hinweg über soziale Medien, am Arbeitsplatz und sogar vor seiner Wohnung bedrängt. Kennengelernt hatte sie den Mann bereits 2018 über die Dating-App Tinder. Nach zwei Treffen verlor sich der Kontakt – bis sie ihn 2022 plötzlich wieder aufnahm, ohne dass der Mann Interesse daran hatte.

Jahrelange Kontaktversuche und bizarre Szenen

Zwischen 2023 und Herbst 2024 sendete die Frau dem Mann immer wieder Nachrichten über verschiedene Plattformen berichtet der Kurier. Mal handelte es sich um Liebesbekundungen, mal um verstörende Inhalte. Sie erschien mehrmals ungefragt an seiner Wohnung, klopfte an Türen und verfolgte ihn sogar bis zum Parkplatz, wo sie versuchte, auf das Autodach zu klettern, während er losfahren wollte. „Sie können sich vorstellen, was das mit einem macht“, schilderte der 27-jährige Mann im Zeugenstand. Aus Angst habe er nachts auf Geräusche reagiert und sich vorgestellt, die Frau würde in seine Wohnung eindringen. „Ich habe eine Zeit lang niemanden mehr in meine Wohnung gelassen.“

„Du gehörst zu mir!“ – Aussagen sorgten für Gänsehaut

Besonders verstörend waren laut dem Zeugen die Aussagen der Frau. „Geh nicht weg, du gehörst zu mir!“, habe sie ihm zugerufen. Auch von Heiratswünschen sei die Rede gewesen. Die Angeklagte selbst begründete ihr Verhalten damit, dass sie sich von „telepathischen Stimmen“ gesteuert fühle. Der Mann habe sie „telepathisch genervt“, daher habe sie sich gezwungen gefühlt, wieder Kontakt aufzunehmen. Vor Gericht erschien sie mit 30 Minuten Verspätung – sie habe verschlafen, wie sie erklärte.

„Unnötige Fragen“ und Raucherpausen im Gerichtssaal

Während ihrer Einvernahme verweigerte die Frau zunächst Antworten, sprach von „unnötigen Fragen“ und bestand auf Pausen, um zu rauchen oder ihre Trinkflasche aufzufüllen. Ein psychiatrisches Gutachten bestätigte zwar ihre Zurechnungsfähigkeit, stellte aber eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung sowie Alkohol- und Cannabis-Missbrauch fest.

Urteil: Fünf Monate bedingt – rechtskräftig

Das Gericht verurteilte die 27-Jährige wegen beharrlicher Verfolgung gemäß §107a StGB zu fünf Monaten Freiheitsstrafe, bedingt auf Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig. Für das Opfer ist damit zumindest vorerst ein Schlussstrich gezogen – auch wenn die psychischen Folgen des jahrelangen Stalkings wohl noch länger nachwirken werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 10:04 Uhr aktualisiert