Reisebüros schlagen Alarm: Zu hohe Gebühren vertreiben Gäste

Wien droht als Tourismus-Destination ins Hintertreffen zu geraten. Zu hohe Gebühren für Reisende machen die Stadt für Gäste und Airlines zunehmend unattraktiv, warnt WKÖ-Reisebüro-Obmann Gregor Kadanka.

Wien zählt zu den beliebtesten Städtezielen Europas – noch. Denn laut Gregor Kadanka, Obmann der Fachgruppe Reisebüros in der Wirtschaftskammer Wien, gerät der Tourismusstandort zunehmend unter Druck. Der Grund: zu hohe Abgaben und Gebühren, die vor allem Reisenden, Airlines und damit letztlich auch den Reiseveranstaltern zur Last fallen. „Wien ist eine Top-Destination – aber das Gesamtpaket muss stimmen“, mahnt Kadanka. Das sei aktuell nicht der Fall. Denn höhere Ortstaxen und unverändert hohe Flugabgaben verteuern den Aufenthalt in der Stadt spürbar – besonders im Vergleich zu Konkurrenzmetropolen wie Budapest, Prag oder Berlin.

Reisebüros unter Druck – Kunden vergleichen Endpreise

Während Hoteliers oder Airlines oft versuchen, einen Teil der Zusatzkosten aufzufangen, geraten Reisebüros und Veranstalter zunehmend unter Zugzwang. Denn sie bieten Komplettpakete an – und dort sind alle Kosten bereits enthalten. Kadanka: „Kunden vergleichen Endpreise. Und Wien ist durch diese Gebühren oft deutlich teurer.“ Die Folge: Rückläufige Buchungen, gerade im Preissensiblen Segment – und Abwanderungstendenzen auch auf Anbieterseite.

Ryanair zieht Flieger ab – Weckruf für die Politik

Nach dem Rückzug von Wizzair hat kürzlich auch Ryanair angekündigt, ihre Flotte in Wien zu verkleinern. Für Kadanka ein klares Warnsignal: „Das sollte ein Weckruf für Politik und Standortverantwortliche sein.“ Zwar habe der Flughafen Wien eigene Gebühren bereits gesenkt, um Airlines zu halten – langfristig könnte das jedoch Investitionen gefährden, wenn wichtige Einnahmen wegbrechen. Für Kadanka steht fest: „Wir müssen die verbleibenden Airlines – allen voran Austrian Airlines und die Lufthansa-Gruppe – gezielt stärken.“

Besser niedrige Gebühren als leere Hotels und Flugzeuge

Der Fachgruppenobmann warnt davor, sich durch kurzfristige Einnahmen falsche Sicherheit vorzugaukeln: „Diese Gebühren bringen nur dann Geld, wenn auch tatsächlich Gäste kommen. Besser niedrige Abgaben sicher bekommen – als hohe Abgaben nie, weil die Gäste ausbleiben.“

Tourismus als Standortfaktor ernst nehmen

Die Reisebranche appelliert daher an Stadt und Bund, den Tourismusstandort Wien langfristig wettbewerbsfähig zu halten. Dazu gehört auch ein vernünftiges Gebührenmodell, das Attraktivität statt Abschreckung schafft. Denn nur dann bleibt Wien, was es ist: eine der schönsten, gastfreundlichsten und lebendigsten Städte Europas – für Gäste und Gastgeber. (APA/Red)