WKStA klagt erneut: Hat Benko 370.000 Euro vorsätzlich hinterzogen?

Signa-Gründer René Benko soll gegen seine zweite Anklage wegen betrügerischer Krida Einspruch eingelegt haben. Das bestätigte das Landesgericht Innsbruck – entschieden wird nun am Oberlandesgericht.

René Benko, Gründer des inzwischen insolventen Signa-Imperiums, wehrt sich gegen die zweite Anklage, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen ihn eingebracht hat. Laut einer Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck wurde von Benkos Verteidiger Norbert Wess fristgerecht Einspruch eingelegt. Damit ist die Anklage noch nicht rechtskräftig. Jetzt liegt der Ball beim Oberlandesgericht Innsbruck (OLG), das über die Zulassung der Anklage entscheiden muss. Ein Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet berichtet der Standard.

Vorwurf: Luxusuhren und Bargeld versteckt

Im Zentrum der zweiten Anklage steht der Vorwurf der betrügerischen Krida. Benko soll im Zuge seiner Privatinsolvenz im Frühjahr 2024 Vermögenswerte in Höhe von 370.000 Euro vorsätzlich an Gläubigern vorbei geschafft haben. Laut WKStA wurden elf Armbanduhren im Wert von über 229.000 Euro, mehrere Manschettenknöpfe, Ersatzuhrbänder und rund 120.000 Euro Bargeld bei Angehörigen deponiert. Die Gegenstände sollen in einem eigens angeschafften Tresor hinter Weinkartons versteckt worden sein. Mitangeklagt ist eine zweite Person – laut Ermittlungsunterlagen eine nahe Angehörige Benkos, deren Identität nicht offiziell genannt wird. Auch für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Benko: Uhren waren Geschenke, Tresor aus Sicherheitsgründen

Benko bestreitet die Vorwürfe und erklärte laut Ermittlungsakten, dass der Transfer der Wertgegenstände aus Sicherheitsgründen erfolgt sei. Seine Villa in Igls sei „im Fokus der Öffentlichkeit“ gestanden, ein Einbruch durch eigene Sicherheitskräfte sei nicht auszuschließen gewesen. Außerdem seien acht der Uhren und vier Manschettenknopfpaare bereits 2021 an junge Angehörige verschenkt worden. Drei weitere Uhren, angeblich Gastgeschenke, hätten für die Charity-Stiftung seiner Frau versteigert werden sollen – was letztlich nicht passiert sei.

Zweite Anklage könnte mit erster zusammengelegt werden

Die Frage, ob beide Anklagen in einem gemeinsamen Prozess behandelt werden, ist derzeit offen. Am 14. und 15. Oktober findet am Landesgericht Innsbruck die Hauptverhandlung zur ersten Anklage statt – ebenfalls wegen betrügerischer Krida, mit einem Schaden von rund 360.000 Euro. Sollte das OLG Innsbruck den Einspruch gegen die zweite Anklage ablehnen, könnte diese noch rechtzeitig in den bestehenden Prozess einfließen. Das hängt jedoch vom Zeitpunkt der Entscheidung ab.

Benko sitzt weiterhin in U-Haft

René Benko sitzt seit Jänner 2025 in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Sieben Anträge auf Enthaftung blieben bisher erfolglos. Auch in der ersten Anklage geht es um mutmaßlich beiseitegeschaffte Gelder, etwa eine Mietzinsvorauszahlung für eine Villa und ein Geschenk an seine Mutter. Für beide Verfahren gilt: Unschuldsvermutung. Der Strafrahmen für betrügerische Krida beträgt in Österreich ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 11:23 Uhr aktualisiert