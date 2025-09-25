Polizei stoppt blutige Auseinandersetzung in Meidling

Hilfeschreie, Blutspuren und ein Messer: Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es am Donnerstag zwischen zwei Männern in Wien-Meidling. Die Polizei ging dazwischen.

Aufmerksame Zeugen wählten den Notruf, nachdem sie Hilfeschreie in einer Nachbarwohnung gehört hatten. Sofort rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling aus. Bereits durch das Fenster sahen sie zwei miteinander am Boden ringende Männer, ein Messer sowie Blutspuren.

Polizei ging dazwischen

Über eine Balkontüre verschaffen sich die Polizisten sofort Zutritt zur Wohnung. „Sie trennten die beiden Beteiligten und nahmen sie vorläufig fest“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Das Messer wurde sichergestellt. ´Bei den Männern handelte es sich um einen 38-jährigen sowie einen 39-jährigen Österreicher. Letzterer lehnte eine medizinische Versorgung ab. „Der 38-Jährige wurde mit einer Stichverletzung im Kopfbereich in ein Spital gebracht, konnte aber bereits in häusliche Pflege entlassen werden“, versichern die Beamten. „Der Grund für die gewaltsame Auseinandersetzung ist Gegenstand von Ermittlungen.“

Anzeigen

Der 39-Jährige, gegen den bereits ein aufrechtes Waffenverbot bestand, wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt“, so die Beamten. Der 38-Jährige wurde ebenfalls wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.