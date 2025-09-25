Randale in Brigittenau: Mann (26) verletzt Freunde und wird angezeigt

Ein stark alkoholisierter Mann (26) hat in Wien-Brigittenau zwei Freunde bedroht und verletzt. Nach einer Randale im Stiegenhaus wurde er festgenommen. Die Polizei sprach mehrere Schutzmaßnahmen aus.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in einer Wohnung in der Brigittenau (20. Bezirk) zu einer gefährlichen Auseinandersetzung. Gegen 01.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein 26-jähriger Österreicher zwei Freunde körperlich angegriffen und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Wie die Polizei Wien mitteilt, waren der 19- und der 21-jährige Bekannte zu Besuch, als es offenbar zum Streit mit dem stark alkoholisierten Mann kam. In der Folge soll der 26-Jährige beide attackiert haben – die Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Randalierer schlug Glastür ein – Schnittverletzungen an der Hand

Nachdem sie sich vor dem Mann in Sicherheit bringen wollten, sperrten die beiden jungen Männer den Angreifer aus der Wohnung aus. Daraufhin eskalierte die Situation: Der 26-Jährige soll mehrfach gegen die Wohnungstür getreten und geschlagen haben. Dabei ging ein Glaseinsatz der Tür zu Bruch, wodurch sich der Mann Schnittwunden an der rechten Hand zuzog.

Festnahme durch Polizei – Opfer in häuslicher Pflege

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse konnten den Mann im Stiegenhaus anhalten und vorläufig festnehmen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht. Die beiden Opfer benötigten keine stationäre Versorgung und wurden zur häuslichen Pflege entlassen.

Betretungsverbot, Waffenverbot und Anzeige : Gegen den 26-Jährigen wurden umfassende Schutzmaßnahmen verhängt: Ein Betretungs- und Annäherungsverbot

Ein vorläufiges Waffenverbot Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 13:13 Uhr aktualisiert