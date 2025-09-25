Pärchenstreit eskaliert: Er schlägt sie, sie attackiert ihn mit Messer

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Wien-Favoriten zu einem heftigen Streit zwischen zwei ehemaligen Lebensgefährten. Gegen 1.30 Uhr gerieten ein 28-jähriger Mann und seine 17-jährige Ex-Freundin in einer Wohnung aneinander.

Die Polizei musste bei einem Pärchenstreit in Favoriten dazwischen gehen. Beide werden auf freiem Fuß angezeigt.

Der Mann erlitt oberflächliche Schnittverletzungen und gab an, von der Jugendlichen plötzlich mit einem Küchenmesser attackiert worden zu sein. Die 17-Jährige hingegen bestreitet das und wirft ihm vor, er habe sie geschlagen und gewürgt. Das Messer konnte von der Polizei sichergestellt werden. Der 28-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung wegen Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Aggressives Verhalten im Spital

Die 17-Jährige wurde zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie sich äußerst aggressiv zeigte. Sie trat nach einem Beamten und verletzte ihn am Bein, der Polizist konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Gegen die junge Frau laufen nun Ermittlungen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung, schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie weiterer Verwaltungsübertretungen wie aggressives Verhalten und Verletzung des öffentlichen Anstands. Beiden Beteiligten wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote ausgesprochen. Die Ermittlungen zur Eskalation in Favoriten dauern an.

