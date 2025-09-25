Straßendealer (43) mit 3.160 Gramm Kokain in flagranti erwischt

In Wien-Ottakring wurde ein mutmaßlicher Suchtmittelhändler (43) festgenommen. Die Polizei stellte bei ihm rund 3,1 Kilo Kokain und knapp 9.000 Euro in bar sicher. Der Mann sitzt in Gewahrsam.

3,1 Kilo Kokain und knapp 9.000 Euro in bar sind konfisziert worden.

Am Mittwochabend, dem 24. September 2025 gegen 20.15 Uhr, schlugen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Ottakring zu. Die Polizisten beobachteten mehrere verdächtige Übergaben, die auf aktiven Suchtmittelhandel hindeuteten. Nach kurzer Observation griffen die Beamten zu und konnten einen 43-jährigen Mann mit nordmazedonischer Staatsbürgerschaft als mutmaßlichen Dealer identifizieren, anhalten und festnehmen.

Kokain in großer Menge gefunden Bei der anschließenden Personsdurchsuchung und der Durchsuchung seiner Wohnung wurden die Ermittler fündig: 3.160 Gramm Kokain

8.950 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung Beides wurde sichergestellt. Die Menge des Kokains deutet laut Polizei auf gewerbsmäßigen Handel im großen Stil hin.

Verdächtiger sitzt in Gewahrsam – Ermittlungen laufen

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern oder weiteren Tatbeteiligten laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft nun, ob gegen den Beschuldigten Untersuchungshaft beantragt wird. Eine gerichtliche Vorführung steht noch aus.

Konsequente Bekämpfung des Straßenhandels

Die Wiener Polizei betont, dass die Bekämpfung des Straßendrogenhandels weiterhin oberste Priorität hat – vor allem in dicht besiedelten Bezirken wie Ottakring, wo es immer wieder zu Drogenkriminalität kommt. Dank des schnellen Eingreifens der EGS konnte in diesem Fall eine große Menge gefährlicher Substanzen aus dem Verkehr gezogen werden.

