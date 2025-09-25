Asphaltierung: ASFINAG sperrt Auffahrt vom Verteilerkreis

Die Wiener Südosttangente wird am Wochenende erneut zur Baustelle. Die Auffahrt vom Verteilerkreis in Richtung Norden muss für Asphaltierungsarbeiten gesperrt werden.

Die ASFINAG setzt die laufenden Sanierungsarbeiten am Wiener Verteilerkreis fort. Von Freitag, 26. September, 22 Uhr, bis Montag, 29. September, 5 Uhr früh, bleibt die Auffahrt vom Verteilerkreis auf die A 23 in Fahrtrichtung Nord gesperrt.

Frischer Asphalt für die Tangente

Grund für die Sperre sind Asphaltierungsarbeiten, mit denen die Belastbarkeit und Sicherheit der Fahrbahn verbessert werden sollen. Die Südosttangente ist mit rund 200.000 Fahrzeugen täglich die meistbefahrene Straße Österreichs, regelmäßige Erneuerungen seien daher unverzichtbar, betont die ASFINAG.

Umleitungen ausgeschildert

Für den Verkehr stehen während der Sperre großräumige Umleitungen zur Verfügung. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen und nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.