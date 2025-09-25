Wien verschiebt Budgetbeschluss auf Dezember

Das teilte Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) mit. Als Hauptgrund nannte sie unklare Rahmenbedingungen, insbesondere bei den Ertragsanteilen und den laufenden Verhandlungen zum Stabilitätspakt.

Unsicherheit

„Die derzeitige Unsicherheit lässt eine verlässliche Planung nicht zu“, erklärte Novak. Rund 50 Prozent der städtischen Einnahmen stammen aus Bundessteuern, deren Höhe aktuell schwer kalkulierbar sei. Änderungen in der Steuergesetzgebung und deren Auswirkungen auf Wien könnten erst in den kommenden Wochen genauer abgeschätzt werden. Finanzdirektor Christoph Maschek warnte, dass diese Unsicherheiten langfristige Auswirkungen auf die Haushaltsführung haben könnten. Auch die Konditionen für Finanzierungen über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) seien noch offen. Sollte es hier zu Deckelungen kommen, müsste die Stadt auf teurere Kapitalmarktfinanzierungen zurückgreifen.

Stabilitätspakt sorgt für Diskussionen

Ein weiterer Grund für die Verschiebung ist der laufende Stabilitätspakt zwischen Bund und Ländern. Novak berichtete von intensiven Verhandlungen, die bisher jedoch keine Einigung gebracht hätten. „Wir diskutieren über jeden einzelnen Prozentpunkt“, so die Finanzstadträtin. Strittig seien unter anderem die Verteilung bestimmter Einnahmen, die nicht vertraglich geregelt sind, und die Frage, wer bei Defizitverfahren sanktioniert wird. Ein besonders umstrittener Punkt ist die Bankenabgabe, deren Einnahmen derzeit vollständig dem Bund zufließen. Bis Mitte Oktober sollen weitere Gespräche stattfinden, flankiert von bilateralen Treffen, um Fortschritte zu erzielen. Novak zeigte sich zuversichtlich, betonte jedoch die Herausforderungen, die die kommenden Wochen mit sich bringen.

Einsparungen und wirtschaftliche Herausforderungen

Parallel zu den Verhandlungen arbeitet Wien an Maßnahmen zur Defizitreduzierung. Das Ziel: Einsparungen von 500 Millionen Euro. Mehreinnahmen werden zunächst nicht investiert, Überstunden teilweise in Freizeit abgegolten. Die Stadtfinanzen leiden unter steigenden Betriebskosten, hohen Lohnabschlüssen im öffentlichen Dienst und einer insgesamt herausfordernden Wirtschaftslage. Trotz dieser Belastungen zeigte sich Novak optimistisch. Sie verwies auf positive Entwicklungen in der Wirtschaft, insbesondere bei Unternehmensgründungen in Gesundheit und Life Science sowie dem Tourismusboom. Peter Huber vom WIFO ergänzte, dass die Fokussierung auf den Dienstleistungssektor und Wachstum im niedrig qualifizierten Arbeitsmarkt positive Signale für Wien seien.

Kritik von Opposition und Grünen

Die Wiener ÖVP sprach von einer „Budget-Farce“ und warf der Stadtregierung völlige Planlosigkeit vor. Die Wienerinnen und Wiener hätten ein Recht darauf zu wissen, wie ihre Stadt wirtschaftlich aufgestellt wird, statt kurz vor Weihnachten mit Zahlen überrascht zu werden. Auch die Wiener Grünen kritisierten die Verzögerung scharf. Die „Chaos-Tage“ in der Stadtregierung würden deutlich zeigen, dass Rot-Pink noch immer keinen klaren Plan zur Budgetkonsolidierung habe. Die Grünen fordern eine klare und gerechte Budgetstrategie, statt weiterer Verschleppungen, nur weil SPÖ-Finanzminister und Finanzstadträtin sich nicht einigen können.