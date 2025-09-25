Wien-Wetter: Regen am Vormittag, zaghafte Sonne am Nachmittag

Der Tag startet nass und trüb, am Nachmittag beruhigt sich das Wetter langsam: Der Regen zieht ab, die Wolken lockern stellenweise auf – bei frischen 12 bis 15 Grad.

„Aus der Nacht heraus regnet es noch häufig. Bis zum Nachmittag klingt der Regen ab, die Bewölkung kann zaghaft ein wenig auflockern. Der Wind aus Südost frischt mäßig auf. Frühtemperaturen um 12, Tageshöchsttemperaturen bei rund 15 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.